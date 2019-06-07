Ученые назвали предел возможностей организма человека

Международная команда исследователей из США, Великобритании и Китая изучала самых выносливых спортсменов планеты, участников грандиозных соревнований: от триатлона Ironman до велогонок Тур де Франс. Ученые обнаружили, что когда речь идет о физических нагрузках, длящихся подряд несколько дней, недель или месяцев, люди могут сжигать калории лишь в 2,5 раза быстрее, чем в покое. И это — абсолютный предел, который не удалось преодолеть даже самым быстрым в мире ультрамарафонцам.

Когда уровень метаболизма превышает эту отметку, организм начинает разрушать собственные ткани, чтобы восполнить дефицит калорий.

В рамках исследования команда ученых ежедневно измеряла калории, сожженные группой спортсменов, которые бегали шесть марафонов в неделю в течение пяти месяцев в рамках 3000-мильной гонки 2015 года по США .

Когда исследователи построили график расхода энергии с течением времени, то обнаружили L-образную кривую. Расход энергии у спортсменов начинался с относительно высокого уровня, но неизбежно снижался и стабилизировался на отметке в 2,5 раза выше от их основного уровня метаболизма.

Ученые проанализировали образцы мочи, собранные во время первого и последнего этапа гонки по США. После 20 недель марафонов спортсмены сжигали на 600 калорий в день меньше, чем ожидалось. Полученные данные свидетельствуют о том, что организм «понижает» свой метаболизм, чтобы держать определенный уровень траты энергии.

Позднее во всех соревнованиях, требующих высокой и длительной выносливости исследователи наблюдали тот же график в форме буквы L: без разницы, таскали ли спортсмены тяжелые сани по Антарктиде на экстремальном холоде, или ездили на велосипедах по жаре летом.

Интересно, что максимальный устойчивый расход энергии среди спортсменов был лишь немного выше, чем уровень метаболизма у женщин во время беременности. Это косвенно намекает, что те же физиологические пределы, которые удерживают, скажем, триатлетов Айронмэна от сверхрекордов, могут также ограничивать и другие аспекты жизни, например, максимальную величину ребенка в утробе матери.