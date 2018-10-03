Ученые выяснили, что делает подростков «трудными»

Представители Гарвардской медицинской школы выяснили, в чем причина феномена так называемых «трудных подростков». Исследователи считают, что причина агрессивного поведения молодых людей — это недосып.
С 2007-го по 2015-й год ученые опросили более 67,6 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. У школьников спрашивали, сколько они спят, курят ли, употребляют ли алкоголь и наркотики.
Почти 70 процентов молодых людей заявили, что спят меньше 8 часов в день. При этом едва ли не каждый признался, что хотя бы раз пробовал алкоголь, наркотики и никотин. 50 процентов опрошенных поведали, что у них был опыт незащищенного секса, опасного вождения и нанесения себе травм.
По словам ученых, у тех подростков, кто спал по 8 и более часов в день, проблем с поведением было гораздо меньше.
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