Скандальный глава Хозсуда времен Януковича отсудил себе статус и часть имущества

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков окончательно вернул себе статус судьи, а с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест. Об этом говорится в сюжете программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).

Точку в деле поставила Большая палата Верховного суда. 4 июня она признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозсуда.

Подчеркивается, что решение Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

По словам юристов, Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность.

Поэтому следствию будет труднее вести расследование в отношении Татькова. Ведь теперь для задержания Татькова, взятия его под стражу или ареста им нужно будет получить еще согласие Высшего совета правосудия.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи по закону о люстрации.

17 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежище в Австрии.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что «процедура усложнилась».

30 ноября 2018 года суд признал незаконным увольнение Татькова.

При этом журналисты выяснили, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и с десяток в Испании.