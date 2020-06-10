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Депозитная ставка для Суркисов в «Привате»: стал известен очередной аргумент для Верховного суда

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Депозитная ставка для Суркисов в «Привате»: стал известен очередной аргумент для Верховного суда

Судебный спор семьи Суркисов против Украины в деле «ПриватБанка» продолжается. Очередное заседание Верховного суда по иску их офшорных компаний назначено на 15 июня.

Тем временем, «ПриватБанк» потребовал пересмотра ранее принятых украинскими судами решений в пользу Суркисов по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером „ПриватБанка“ Игорем Коломойским в медиагруппе „1 + 1“», — сообщили в банке, уточнив, что «такое подтверждение содержится в иске Суркиса, который был подан совладельцем „А-Банка“ в конце прошлого года в суд в Лондоне».

При этом, «обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале „1 + 1“ опровергалось и опровергается господином Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине», — уточняет банк, напоминая, что «украинские суды ранее удовлетворили иски «А-Банка» и ФК «Динамо» Киев, среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе «1 + 1».

Судебное производство по новым искам «Привата» против Суркисов уже открыто. А их исход будет иметь непосредственное влияние на вышеупомянутый процесс в ВС Украины.

Верховому суду как раз предстоит поставить точку в том, связанные ли Суркисы и бывший собственник «Приватбанка» лица или нет.

Согласно действующему законодательству «связанность лиц» НБУ может констатировать в нескольких случаях. Но критерий всегда один — это выгода «связанного лица», на которую другие клиенты банка претендовать не могут.

«Связанные лица — это лица, которые благодаря родственным связям, или служебному положению, или бизнес-партнерству могут получить от банка определенные преференции. Признаками такой связанности между банком и клиентом могут быть, в том числе, предоставленные на льготных условиях кредиты или размещены на депозитах средства клиента по повышенным процентным ставкам», — пояснили в НБУ.

Таким образом, помимо общего бизнеса у семьи Суркисов и Игоря Коломойского в виде медиагруппы «1 + 1», есть еще одно обстоятельство, подтверждающие их связанность.

Речь о депозитной ставке в кипрском филиале «Привата» для офшорных компаний Суркисов.

Их CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP хранили средства в банке по ставке в 13%, что в несколько раз превышала среднюю на Кипре в тот период.

Согласно официальным данным Центрального банка Кипра депозитные банковский ставки с 2008 по 2016 год зафиксированы на уровне от 1% до 5% максимум.

Настолько привилегированнее условия оказания банковских услуг, кроме как договорными бизнес-отношения Суркисов и Колмойского, пояснить больше нечем.

И если депозит CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP составлял 257 миллионов долларов. То за 10-12 лет, «Приват» минимум заплатил Суркисам более 350-400 млн долларов в виде процентов. То есть сумму — существенно превышающую тело самого депозита.

Соответсвенно, о каких-либо дополнительных взысканиях сегодня уже с государственного «Приватбанка» не может быть и речи. Более того, Суркисам даже может придется вернуть государству Украина разницу переплаченных их оффшорам средств в размере более 100 млн долларов.

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Судебное засвидетельствование этого факта не только подтвердить законность применение процедуры bail-in в отношении Суркисов, но и позволить поставить точку в множественных судебных спорах по «Привату».

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Кабмина на решение Печерского райсуда 2017 года об обязательствах государственного «Привата» обслуживать депозиты офшоров братьев Суркисов.

ПриватБанк, Григорий Суркис, Игорь Суркис
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