Депозиты своих оффшорных компаний в «Привате» Суркисы держали под несуществующие ни в одном банке проценты

Шесть оффшорных компаний, которые аффилированы с семьей Суркисов, — CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP — держали свои депозиты в кипрском филиале «Приватбанка» под рекордные 13%.

Такая процентная ставка превышает среднестатистическую минимум в 6 раз, о чем сообщает «Новое время».

Таким образом, сегодня, в своих исковых требованиях уже к государственному «Приватбанку» семья Суркисов требует от Украины погашения процентов по депозитам своих оффшоров в колоссальном размере.

И буквально на прошлой неделе их исковые требования были еще раз увеличены — на 102 млн долл.

«Истцы изменили свои требования, исходя из расчета процентов в размере 13%, в то время как ставка по депозитам в еврозоне составляет около 2%», — пишет издание, ссылаясь на данные пресс-службы ПриватБанка.

Таким образом, общая сумма, которую Суркисы пытаются взыскать сегодня с Украины составляет 350 млн долл. И это несмотря на том, что указанных депозитов, начиная с 2016 года, более не существует в природе. Они были конвертированы в капитал «Приватбанка» согласно международной процедуре bail-in во время национализации финучреждения.

Причина применения процедуры bail-in к компаниям Суркисов — их связанность с бывшими владельцами «Приватбанка».

Эту связь семья Суркисов безуспешно пыталась оспорить в Большой палате Верховного Суда Украины, но судьи выносить решения в их пользу отказались.

Тем временем, очередным доказательством «связанности лиц» в деле национализации «Приватбанка» стало расследование международной компании Kroll.

Ее следователи пришли к выводу, что через 6 оффшорных компаний Суркисов из «Приват» вывели более 150 млн долларов. И все это происходило, мягко говоря, не без ведома экс-владельцев банка.

«Это шесть компаний составляли около 80% от общего объема депозитов (филиала банка „Приват“) на Кипре на сумму 245 дол. Проценты, которые были заработаны на депозитах, были значительно выше, чем проценты, которые причитались по кредитам», — цитирует отчет Kroll издание Chicago morning star.

Напомним, ранее стало известно о подлоге документов со стороны оффшоров Суркисов. В частности, речь о том, что заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны поддельными подписями их руководителей. Об этом говорилось в официальном сообщении пресс-службы «Приватбанка».