Садовой подозревает, что у Вакарчука украли доступ к партийному Facebook

Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой озадачен опровержением партией «Голос» информации о договоренностях политсил. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу «Право на власть» и предлагал встретиться.
«Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом», — пояснил глава «Самопомощи».
Кроме того, он добавил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.
«Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным „баронам“. Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно», — рассказал Садовой.
«А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни», — обратился политик к Вакарчуку.
Напомним, ранее, 14 июля, Садовой заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах. Впоследствии на Facebook странице партии «Голос» появилось сообщение, что информация, которую озвучил Садовой, о каких-то договоренностях между партиями не соответствует действительности.
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