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На мажоритарных округах массово появляются клоны «Слуги народа» и популярных кандидатов

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На мажоритарных округах массово появляются клоны «Слуги народа» и популярных кандидатов

На сайте Центральной избирательной комиссии появились кандидаты по мажоритарным округам, которые числятся членами клонов президентской партии «Слуга народа».

Так, под брендом «Слуга народа», но с разной юридической формой значатся — частное предприятие «Слуга народа», благотворительный фонд «Слуга народу», общественная организация «Слуга для народа», ПП «Зе! Слуга народа».

Общее количество поданных кандидатов по мажоритарным округам от этих организаций на сегодняшний день составляет 11 человек, пишет издание Страна.

Наибольшее количество «клонов» зафиксировано на 37 округе с центром в Кривом Роге, откуда родом президент Владимир Зеленский.

Здесь сразу 5 человек возрастом 25-40 лет стали кандидатами-самовыдвиженцами под брендом «Слуга народа» — Грижук Валентин, Кравченко Антон, Приходько Павел, Рябовол Александр, Товкун Алена.

Все потенциальные депутаты в краткой биографической справке указали принадлежность к общественной организации или работу на предприятии с названием «Слуга народа».

Еще один округ — 146 с центром в Кременчуге, Полтавской области имеет трех кандидатов «Слуги народа». Точнее, от трех разных предприятий, которые называются «Слуга народа». Все они были зарегистрированы неделю назад в один день, но по разным юридическим адресам с уставным капиталом не больше 1 тысяч гривен. По названиям они отличаются друг от друга только за счет дефиса и восклицательного знака.

Также «двойники» имеются в 95, 94, 38 территориальных округах.

На 94-м округе, где от партии «Слуга народа» идет журналист Александр Дубинский также баллотируется и другой журналист — Жан Новосельцев (ранее был редактором программы «Гроши» 1+1, которую сейчас ведет Дубинский). В его биографической справке указано, что он работает коммуникационным директором в общественной организации «Слуга народа».

Кроме того, на том же округе уже зарегистрирован однофамилец Александра Дубинского Максим Дубинский, который указан как «руководитель проекта» в частном предприятии «Слуга народа».

Сам Александр Дубинский уже прокомментировал эту «атаку клонов». Он полагает, что за ней стоит соратник президента Игорь Кононенко, который также намере баллотироваться по этому округу.

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«Двойники топовых кандидатов- очень старая избирательная технология. В этот раз она эволюционировала к созданию двойников политической силы. Все эти „частные предприятия“ и „общественные организации“ под названием „Слуга народа“ — не имеют никакого отношения к политической партии. Это просто попытка использовать чужую популярность ради личных политических целей», — сказала"Стране" пресс-секретарь политической партии «Слуга народа» Татьяна Цыба.

Согласно данным Минюста на сегодняшний день насчитывается более 20 общественных организаций, которые имеют в своем название словосочетание «Слуга народа». При этом часть из них уже начала дробиться на районы — общественная организация «Слуга народа Соломенского района Киева», общественная организация «Слуга народа Святошинского района Киева».

досрочные выборы, Слуга народа
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Вторник, 18 июня 2019
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