«Слуга народа» исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка

Партия «Слуга народа» на третьем этапе своего предвыборного съезда приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», 8 июля юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка «Слуги народа» в общегосударственном избирательном округе.

Среди них — 99-й номер в списке партии, уроженец Санкт-Петербурга, замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинской Рады Бизнеса, эксперт «Реанимационного пакета реформ» Михаил Соколов.

Руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что по результатам постпраймериз, на основании предоставленной гражданами через сайт партии информации, из списка «Слуги народа» были исключены также экс-начальник ГП «Государственный центр информационной безопасности» Роман Боярчук (№ 71), замдиректора «Компания Ферония», работавшая ранее в «Имексбанке» и банке «Пивденный», Ольга Кавун (№ 78), кандидат политических наук, журналист, ведущая авторского проекта Business Launch и основатель журнала People IN Анастасия Рагимова (№ 170), одесский предприниматель Виталий Витикач (№ 177).

Кроме того, по собственному желанию из списка были исключены исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова (№ 31) и замдиректора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности», замглавы правозащитной организации «Мемориал им.Василия Стуса», экс-главный специалист отдела режимно-секретной работы Нацбанка Украины Юрий Баланюк.