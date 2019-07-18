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Анна Пуртова: «Хочется чувствовать гордость за Киев»

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Анна Пуртова: «Хочется чувствовать гордость за Киев»

Кандидат в депутаты по 221-му мажоритарному округу в Киеве от партии «Слуга народа» Анна Пуртова заявила, что хочет чувствовать гордость за Киев, в котором каждая семья имеет условия для счастливой и безопасной жизни. Об этом сообщает издание «Факты».

Кандидат провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, «незаконная застройка в столице, которая разрушает культурное наследие и обесценивает наше собственное жилье, должна прекратиться».

Анна Пуртова уверена, что люди разделяют ее мнение о том, что «малый бизнес, который является основой здоровой экономики, должен свободно развиваться, а циничные провластные политики, которые дискредитировали себя, должны уйти».

По словам начинающего политика, ее семья много лет живет в Киеве. Обращаясь к жителям столицы, Пуртова сказала: «Каждый день я сталкиваюсь с теми же проблемами, что и вы, и прекрасно понимаю: в последующие 5 лет нам нужно многое сделать. Я хочу жить в чистом городе. Мусор на улицах, рекламы наркотиков на стенах, ямы на дорогах должны исчезнуть вместе со старыми политиками».

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По ее мнению, «нужно сделать все, чтобы молодежь не стыдилась профессии учителя, врача, библиотекаря. Работники бюджетной сферы получали надлежащую зарплату, а пожилые люди не чувствовали себя в обществе лишними». Анна Пуртова уверена, что решить проблемы Киева может только умная дальновидная власть, которая хочет не распоряжаться людьми, а служить им.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

досрочные выборы, Слуга народа
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