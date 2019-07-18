Анна Пуртова: «Хочется чувствовать гордость за Киев»

Кандидат в депутаты по 221-му мажоритарному округу в Киеве от партии «Слуга народа» Анна Пуртова заявила, что хочет чувствовать гордость за Киев, в котором каждая семья имеет условия для счастливой и безопасной жизни. Об этом сообщает издание «Факты».

Кандидат провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, «незаконная застройка в столице, которая разрушает культурное наследие и обесценивает наше собственное жилье, должна прекратиться».

Анна Пуртова уверена, что люди разделяют ее мнение о том, что «малый бизнес, который является основой здоровой экономики, должен свободно развиваться, а циничные провластные политики, которые дискредитировали себя, должны уйти».

По словам начинающего политика, ее семья много лет живет в Киеве. Обращаясь к жителям столицы, Пуртова сказала: «Каждый день я сталкиваюсь с теми же проблемами, что и вы, и прекрасно понимаю: в последующие 5 лет нам нужно многое сделать. Я хочу жить в чистом городе. Мусор на улицах, рекламы наркотиков на стенах, ямы на дорогах должны исчезнуть вместе со старыми политиками».

По ее мнению, «нужно сделать все, чтобы молодежь не стыдилась профессии учителя, врача, библиотекаря. Работники бюджетной сферы получали надлежащую зарплату, а пожилые люди не чувствовали себя в обществе лишними». Анна Пуртова уверена, что решить проблемы Киева может только умная дальновидная власть, которая хочет не распоряжаться людьми, а служить им.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.