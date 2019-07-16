В округах Кировоградской области побеждают мажоритарщики «Слуги народа», - социология

Если бы выборы народных депутатов Украины состоялось в ближайшее время, то избиратели Кировоградской области в большинстве округов отдали бы свое предпочтения мажоритарщикам от политической партии «Слуга Народа». Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных группой исследовательских компаний с 11 по 15 июля, передает Facenews.
В среднем, все компании зафиксировали уровень поддержки партии «Слуга народа» на 99, 100, 101, 102 и 103 избирательных округах на уровне 48 до 56%. Наивысшей уровень поддержки — 56% зафиксирован на 101 округе.
На втором месте, после «Слуги народа», с колоссальным отрывом находится ВО «Батькивщина». Уровень поддержки партии составляет 5,5%-6,5%. Тройку лидеров электоральных предпочтений жителей области замыкает партия «Голос» с 3,7%-4,6% потенциальных голосов избирателей.
В большинстве округов электоральные предпочтения избирателей дублируют партийные рейтинги.
По 99 округу расклад сил следующий:
1). Дануца Александр (партия «Слуга Народа») — 40%
2). Цертий Александр (ВО «Батькивщина») — 15%
3). Ярынич Константин (самовыдвиженец) — 14%
По 100 округу:
1). Мурдий Игорь (партия «Слуга Народа») — 26%
2). Березкин Станислав (самовыдвиженец) — 13,6%
3). Духно Владимир (самовыдвиженец) — 9,2%
По 101 округу:
1). Кузбит Юрий (партия «Слуга Народа») — 34%
2). Поляков Максим (самовыдвиженец) — 10,8%
3). Кравченко Юрий (ВО «Батькивщина») — 4,1%
По 102 округу:
1). Довгий Олесь (самовыдвиженец) — 28,9%
2). Петрощук Артем (партия «Слуга Народа») — 27,4%
3). Пахилов Владимир (партия «Европейская солидарность») — 4,4%
По 103 округу:
1). Воронько Олег (партия «Слуга Народа») — 37,8%
2). Цапюк Степан (партия «ОП — За Життя») — 18,2%
3). Журавлев Виталий (ВО «Батькивщина») — 8,5%
Самый большой антирейтинг в области зафиксирован у кандидата в народные депутаты Станислава Березкина. Он составляет — 43%. На втором месте Максима Поляков с показателем антирейтинга — 38% и на третьем Степан Цапюк — 18%.
Общее количество респондентов, опрошенных в рамках исследования — 4506 человек. Метод исследования: анкетирование «Face to face» с использованием электронных носителей (планшет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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