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В округах Кировоградской области побеждают мажоритарщики «Слуги народа», - социология

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В округах Кировоградской области побеждают мажоритарщики «Слуги народа», - социология

Если бы выборы народных депутатов Украины состоялось в ближайшее время, то избиратели Кировоградской области в большинстве округов отдали бы свое предпочтения мажоритарщикам от политической партии «Слуга Народа». Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных группой исследовательских компаний с 11 по 15 июля, передает Facenews.

В среднем, все компании зафиксировали уровень поддержки партии «Слуга народа» на 99, 100, 101, 102 и 103 избирательных округах на уровне 48 до 56%. Наивысшей уровень поддержки — 56% зафиксирован на 101 округе.

На втором месте, после «Слуги народа», с колоссальным отрывом находится ВО «Батькивщина». Уровень поддержки партии составляет 5,5%-6,5%. Тройку лидеров электоральных предпочтений жителей области замыкает партия «Голос» с 3,7%-4,6% потенциальных голосов избирателей.

В большинстве округов электоральные предпочтения избирателей дублируют партийные рейтинги.

По 99 округу расклад сил следующий:

1). Дануца Александр (партия «Слуга Народа») — 40%

2). Цертий Александр (ВО «Батькивщина») — 15%

3). Ярынич Константин (самовыдвиженец) — 14%

По 100 округу:

1). Мурдий Игорь (партия «Слуга Народа») — 26%

2). Березкин Станислав (самовыдвиженец) — 13,6%

3). Духно Владимир (самовыдвиженец) — 9,2%

По 101 округу:

1). Кузбит Юрий (партия «Слуга Народа») — 34%

2). Поляков Максим (самовыдвиженец) — 10,8%

3). Кравченко Юрий (ВО «Батькивщина») — 4,1%

По 102 округу:

1). Довгий Олесь (самовыдвиженец) — 28,9%

2). Петрощук Артем (партия «Слуга Народа») — 27,4%

3). Пахилов Владимир (партия «Европейская солидарность») — 4,4%

По 103 округу:

1). Воронько Олег (партия «Слуга Народа») — 37,8%

2). Цапюк Степан (партия «ОП — За Життя») — 18,2%

3). Журавлев Виталий (ВО «Батькивщина») — 8,5%

Самый большой антирейтинг в области зафиксирован у кандидата в народные депутаты Станислава Березкина. Он составляет — 43%. На втором месте Максима Поляков с показателем антирейтинга — 38% и на третьем Степан Цапюк — 18%.

Общее количество респондентов, опрошенных в рамках исследования — 4506 человек. Метод исследования: анкетирование «Face to face» с использованием электронных носителей (планшет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Кировоградская область, досрочные выборы, Слуга народа
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