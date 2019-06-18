Глава ЦИК признала, что Конституционный суд не может остановить выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может только определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады.

Об этом она сказала в интервью «ВВС News Украина».

«КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше», — сказала Слипачук.

В то же время она не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

«Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя», — сказала глава ЦИК.

При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.

«А значит — у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос», — сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в «очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел».

«Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен», — подытожила Слипачук.