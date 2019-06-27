Ford анонсировал увольнение 20% сотрудников в Европе

Автопроизводитель из-за реструктуризации производства уволит 12 тыс. человек. Основная часть сокращений придется на Великобританию, Германию и Россию.
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании. Автопроизводитель планирует к концу 2020 года сократить количество заводов в Европе с 24 до 18.
Как отмечает Bloomnerg, Ford уволит в общей сложности около 20% персонала. Основная часть сокращений придется на Великобританию, Германию и Россию.
О планах Ford реорганизовать убыточный бизнес стало известно в январе. Продажи Ford по итогам 2018 года упали в два с половиной раза. В марте Ford Sollers сообщил о закрытии производства легковых автомобилей в России.
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