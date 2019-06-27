Войти
Климкин придумал как «отомстить» ПАСЕ
позиция
Климкин придумал как «отомстить» ПАСЕ
Зеленский остается лидером доверия среди украинцев
vox populi
Зеленский остается лидером доверия среди украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

Сразу в нескольких странах Европы установлены новые температурные рекорды

218
Сразу в нескольких странах Европы установлены новые температурные рекорды

Жара в Европе устанавливает новые июньские температурные рекорды, в четверг в нескольких странах она лишь усилится, сообщает в четверг телеканал BBC.

В среду несколько температурных рекордов были побиты в Германии, Польше и Чехии. К примеру, в городе Кошен в земле Бранденбург температура в середине дня достигла 38,6 градуса по Цельсию. Предыдущий июньский рекорд, установленный в 1947 году в городе Бюлерталь в земле Баден-Вюртемберг: тогда температура составила 38,5 градуса. В Польше в среду температурный максимум составил 38,2 градуса по Цельсию, что тоже стало рекордом для июня.

В четверг в ряде стран, например, во Франции, Испании, Италии и Швейцарии, столбик термометра может подняться выше отметки в 40 градусов по Цельсию.

В Италии наиболее сильная жара наблюдается в северной части страны. Так, в области Пьемонт температура в четверг может достигать 40-42 градусов по Цельсию, сообщает агентство АНСА. В областях Тоскана, Умбрия и Лацио пиковая температура может колебаться от 36 до 39 градусов по Цельсию, она затронет Рим, Флоренцию и Сиену.

Накануне в зоопарке Рима животным стали выдавать замороженные фрукты, чтобы облегчить их состояние в жару. Замороженные лакомства получили, в частности, медведи, носухи и лемуры.

Жара в Италии продолжится и в пятницу.

Пик жары во Франции, как ожидается, придется на четверг и пятницу.

Французские метеорологические службы в четверг объявили о повышенном — «оранжевом» — уровне опасности из-за высокой температуры воздуха сразу в 78 департаментах страны. Эксперты отмечают, что такое количество департаментов впервые одновременно попали в категорию повышенного риска.

«В пятницу в некоторых местах может быть побит национальный рекорд», — сказала представитель французской службы прогнозов погоды Кристель Робер. Максимальная температура воздуха за всю историю наблюдений была зафиксирована на территории Франции в августе 2003 года. Тогда столбик термометра в провинции Гар поднялся до 44,1 градусов по Цельсию.

Из-за жары в ряде крупных городов Франции ограничили движение автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов. В частности, речь идет о Париже и его пригородах, Лионе, Марселе и Страсбурге.

В испанской Каталонии на фоне жары бушует пожар. Огонь бушует в провинции Таррагона с вечера среды. Он уже уничтожил 4 тыс. гектаров леса. Эксперты называют этот пожар одним из самых разрушительных в Каталонии за последние 20 лет, он может уничтожить до 20 тыс. гектаров леса, сообщает газета «Вангуардия».

Экстремальной жары ожидают в четверг в большей части Испании. В 30 из 50 испанских провинций власти предупреждают о высоких температурах.

В 7:00 по местному времени (8:00 по Киеву) температура уже была выше 30 градусов по Цельсию в некоторых местах в провинции Наварра, на Балеарских островах и в автономном сообществе Страна Басков. На юге провинции Мадрид температура в четверг может достигнуть 41 градуса по Цельсию, сообщает газета «Мундо».

В Великобритании погода пока остается не слишком жаркой, так, температура в Лондоне равна 17 градусам по Цельсию. Однако, по прогнозу телеканала BBC, уже в субботу в большей части страны температура будет держаться на уровне 30 градусов по Цельсию, а в некоторых районах на юге достигнет 33 градусов.

Читайте также: Меркель снова стало нехорошо на официальном мероприятии

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 июня 2019
Среда, 26 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016