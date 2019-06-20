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Новый соцопрос: в Раду проходят пять партий

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Новый соцопрос: в Раду проходят пять партий

Пять политических партий могут преодолеть 5%-ный проходной барьер на парламентских выборах, еще две имеют рейтинг, приближающийся к этому барьеру, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.Яременко и центром «Социальный мониторинг» 7-10 июня 2019 года.

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия «Слуга народа», которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Проходной барьер также преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,3%), «Батькивщина» (9%), «Европейская Солидарность» (8,7%), партия «Голос» (5,9%). Приближаются к 5% «Гражданская позиция» и «Сила и честь» (по 4%).

Кроме того, 2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, намерены поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 1,1% — «Украинскую стратегию» Владимира Гройсмана. Объединение «Самопомич», «Свобода» и «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» набирают по 0,7-0,8% голосов, остальные — 0,5% и менее. Затруднились с ответом 9,3%.

58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать. 4% опрошенных заявили, что скорее всего не будут участвовать в голосовании, а ещё 7% однозначно не планируют голосовать. 3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах.

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Среди политиков, которых опрошенные хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%), Юлия Тимошенко (36%) и Игорь Смешко (35,3).

Юрия Бойко назвали 27% респондентов, Владимира Гройсмана — 22,7%, Олега Ляшко — 19,5%, Петра Порошенко — 17,8%, Михаила Саакашвили — 15%, Олега Тягнибока — 14,8%, Арсена Авакова — 12,7%. При этом Порошенко, Ляшко, Саакашвили, Тягнибока и Авакова не хотели бы видеть в Раде более 60% опрошенных. Самый низкий антирейтинг (менее 40%) у Гриценко, Вакарчука и Смешко.

досрочные выборы, опрос
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