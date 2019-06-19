Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

Партия УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует самые высокие темпы роста рейтингов. Если в конце мая за партию были готовы голосовать 0,9%, то в первой половине июня – уже 1,9%. Об этом свидетельствуют данные опросов Социологической группы «Рейтинг» за май и июнь.
Также растут рейтинги лидера, партии «Слуга народа» (47,1% от числа тех, кто намерен голосовать и определился с выбором» и «Голоса» (8,1%), вышедшего на третье место.
Сохраняет вторую позицию «Оппозиционная платформа» (11,1%). На четвертом месте – «Батькивщина» (7,3%).
Остальные участники избирательной кампании теряют поддержку. Наиболее тревожная ситуация – у «Европейской солидарности». За три недели партия Порошенко потеряла 3,8% голосов и с результатом 5,0% занимает пятую позицию в рейтинге. При этом за партию готовы проголосовать всего 3,6% от общего числа опрошенных респондентов.
При сохранении текущей рейтинговой динамики, существует вероятность, что «Европейская стратегия» не сможет преодолеть проходной барьер в 5%.
В то же время, УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА имеет высокие шансы нарастить поддержку до 5% и выше до дня выборов.
Напомним, согласно Программе партии, УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА определяет в качестве приоритетов: сохранение макрофинансовой стабильности, стойкое экономическое развитие, построение правого государства, безопасность государства и граждан, достойное качество жизни.
Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду состоится 21 июля.
Читайте также: Кого Нидерланды обвинили в гибели MH17. Досье
Социологическая группа «Рейтинг» провела общенациональный опрос 8-12 июня 2019 года. Выборка – 2000 респондентов 18 лет и старше. Выборка репрезентативна за возрастом, полом, регионами и типом поселений. Максимальная погрешность репрезентативности – не более 2,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016