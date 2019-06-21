Опрос «Социс»: в Раду могут пройти пять или шесть партий

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия «Слуга народа», свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Согласно результатам соцопроса, обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.
Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (9,7%), «Европейская солидарность» (6,9%), «Батькивщина» (6,8%) и партия «Голос» — 5,3%.
При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия «Сила и честь», которую готовы поддержать 3,2% респондентов.
Исследование проводилось 14 — 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.
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