Замглавы Укргосархива задержан на взятке, - НАБУ

Заместитель руководителя Государственной архивной службы разоблачен в получении взятки за содействие в трудоустройстве человека в Фонде государственного имущества Украины, сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во вторник.
«Чиновник в обмен на $10 тыс неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости «услуги» — до $9,8 тыс. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго — в размере $4,8 тыс, чиновника и разоблачили «на горячем», — говорится в сообщении.
Операция проводилась детективами НАБУ совместно с сотрудниками департамента «К» Службы безопасности Украины во вторник. Сейчас замглавы Укргосархива задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
«Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц», — говорится в сообщении.
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