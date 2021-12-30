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Украинец в Эстонии получил срок за попытку дачи взятки

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Украинец в Эстонии получил срок за попытку дачи взятки

Тартуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы гражданина Украины. Мужчина пытался подкупить двух полицейских, чтобы они не наказывали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как стало известно, инцидент с участием 39-летнего украинца, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела, произошел в городе Пылва.

«В тот день полиция отреагировала на информацию о том, что по одной из улиц города едет автомобиль Audi A4, водитель которого может быть пьян. К моменту прибытия патруля упомянутый гражданин уже оставил свою машину и попытался спрятаться от полицейских между стоявшими на автостанции автобусами», — пишет издание.

Полицейские обнаружили и задержали мужчину. В полицейском автомобиле его проверили на наличие алкоголя в крови.

«Экспресс-тест показал, что содержание алкоголя составило 1,14 мг на литр выдыхаемого воздуха. Иностранец не стал отрицать, что он выпил, но пожелал решить этот вопрос в обход закона, предложив одному из полицейских 500 евро. Тот отказался. После этого на место происшествия прибыл начальник смены. Иностранец предложил 500 евро и ему. Тот тоже отказался. Тогда рабочий сказал, что готов дать по 500 евро обоим полицейским, но те вновь отказались», — пишет СМИ.

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После неудавшейся «сделки» гражданина Украины доставили в полицейский участок, где против него возбудили уголовное дело.

«В декабре он предстал перед судом по обвинению в попытке дачи взятки должностным лицам и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина пошел на сделку со следствием и был приговорен к 1 году и 3 месяцам условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», — резюмирует издание.

Эстония, взятка
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