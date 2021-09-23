Крищенко назначен замглавы КГГА

Экс-руководитель полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг. 91 депутат поддержал это решение, два были против, один — воздержался.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать это назначение.

Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Крищенко был назначен начальником Главного управления Нацполиции в Киеве в декабре 2015 года и проработал на этой должности до 10 августа 2021 года, когда был удовлетворен его рапорт об отставке.

До этого он возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области (с декабря 2014 года). В 2013-2014 году руководил подразделением Кировоградского управления по борьбе с организованной преступностью. Весной 2014 года стал начальником горотдела милиции Горловки (Донецкая обл.).

14 апреля 2014 года Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его пророссийскими сепаратистами. Защищая флаг Украины, получил тяжелые ранения. С июня по декабрь 2014 года был и.о. главы Славянской райгосадминистрации. В 2018 году получил звание генерала полиция третьего ранга.