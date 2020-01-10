Конкурс на замглавы ГБР пройдет под присмотром международных наблюдателей

В пятницу, 9 января, временно исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с международными наблюдателями, с участием которых пройдет конкурс на заместителя главы ГБР. Об этом передает пресс-служба ведомства.
В частности, на встрече присутствовали представители Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС), представители Представительства ЕС в Украине и заместители руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Дина Аба-Оглы.
В ходе встречи Ирина Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед ГБР. Среди них — проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием «дел Майдана», неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.
Как сообщали Українські Новини, Ренат Кузьмин заявил, что Ирина Венедиктова, которую президент Владимир Зеленский назначил и.о. директора ГБР, незаконно совмещает несколько должностей̆ и требует себе полномочий директора НАБУ.
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