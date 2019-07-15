Большинство украинцев снова поверили в успех реформ в Украине

В июне текущего года более половины украинцев (60,5%) поверило в успех реформ в Украине, при этом убеждены в успехе 16,5%, еще 44% в целом верят, хотя есть и некоторые сомнения, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом, согласно обнародованному в понедельник пресс-релизу по итогам проведенного с 13 по 20 июня 2019г опроса, не верят в успех реформ значительно меньше — 34%, тогда как не верят вовсе лишь 11%, 23% еще имеют долю надежды.

«Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016г — соответственно, 29% и 65%, в 2017г — 27% и 67%, в 2018г — 35% и 60%. Верят в успех реформ избиратели почти всех политических сил, имеющих шанс пройти в Верховную Раду, единственное исключение — избиратели партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, среди которых большинство (58%) в успех реформ не верят», — отмечают социологи.

Также существенно по сравнению с предыдущими годами, выросла уверенность в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, причем 34,5% граждан уверены, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, 44% относят решения проблем на более отдаленную перспективу, и только 9% считают, что Украина не способна справиться с проблемами и трудностями.

«В 2018 году лишь 20% опрошенных были уверены, что Украина сможет преодолеть трудности в течение ближайших лет, зато 15% считали ее вообще не в состоянии это сделать. Наиболее оптимистично настроенные избиратели партии „Слуга народа“, среди которых 52% уверены, что Украина справиться с проблемами уже в ближайшие годы, избиратели остальных партий все же полагаются на более отдаленную перспективу», — прокомментировали такие данные социологи.

Самые большие надежды в осуществление реформ граждане возлагают на президента Украины Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%).

«Понятно, что больше видят в новоизбранном президенте двигателя реформ избиратели партии „Слуга народа“ (87%), однако полагаются на Зеленского как на проводника реформ и избиратели других партий: „Батькивщины“ (57%), „Голоса“ (58%), „Оппозиционной платформы — За жизнь“ (55%). А вот избиратели партии „Европейская солидарность“ оказались единственными, кто не видит в президенте Зеленском двигателя реформ, зато наделяя эту роль будущую Верховную Раду (50%), общественные организации и волонтеров (43%). Следует отметить, что в прошлые годы и президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами на уровне 25-35%», — говорится в релизе.

По данным социологов, существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ: в 2018 году были готовы терпеть сколько надо 9%, в 2019г — 19%; готовых потерпеть определенное время (не более года) — соответственно, 24% и 40%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в этом году — 31%.

«Больше готовы терпеть трудности ради реформ избиратели партий „Слуга народа“ (72%), „Голос“ (71%), „Европейская солидарность“ (68%). Меньше склонны к терпению ради реформ избиратели „Оппозиционной платформы — За жизнь“ (42% готовы терпеть, а 51% — нет)», — отмечают социологи.

Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.

Для сравнения брались данные опросов, проведенных в 2014-2018 гг Фонд «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с партнерами — социологической службой Центра Разумкова и Киевским международным институтом социологии.