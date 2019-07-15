Опрос «Центра Разумкова»: «ЕС» и «Батькивщина» теряют поддержку

Очередной опрос украинцев показал, что 5% барьер на выборах в Верховную Раду преодолевают пять партий, а еще две — близки к проходу в парламент. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Центром Разумкова» с 5 по 11 июля.

Отмечается, что наибольшую поддержку среди украинцев имеет партия «Слуга народа», за которую готовы отдать свои голоса 41,5% опрошенных украинский, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

За партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены проголосовать 12,5%, за партию «Голос» — 8,8%, за партию «Европейская Солидарность» — 8,3%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 7%, за партию «Сила и честь» — 4,6%.

За «Оппозиционный блок» готовы проголосовать 3,8% респондентов, за Всеукраинское объединение «Свобода» — 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 2,4%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,0% , за партию «Гражданская позиция» — 1,8%, за партию «Объединение «Самопомощь»- 1,4%, за «партию Шария»- 1,2%.

Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей.

По данным Центра, на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Напомним, что согласно исследованию Центра Разумкова, проведенного с 13 по 20 июня, среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, 42,7% украинский готовы были проголосовать за «Слугу народа», 10,5% хотели поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь», 10,2% — за «Батькивщину», 9,8% — за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко и 6,4% хотели видеть в парламенте партию «Голос» Святослава Вакарчука.