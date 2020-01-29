Украинцы считают, что власть не справилась ни с одной важной реформой

Украинцы считают первоочередной реформой в стране — антикоррупционную, дальше реформа здравоохранения и пенсионная. При этом, более 50% опрошенных ответили, что властям не удалось реализовать ни одной реформы, которые пыталась внедрить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года.

«Приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд остается стабильной: важнейшей является антикоррупционная реформа — так считают почти 59% населения (в прошлом году было 58%). Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (54%, в прошлом году — 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году — 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году — 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году — 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году — 22%). Однако из всех этих реформ относительно успешными были признаны лишь антикоррупционная реформа (10%), децентрализации (10%), реформа здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельная реформа (8%). Ни одной успешной реформы не назвали 51% (в прошлом году — 41%)», — отмечают социологи.

Сейчас совсем не верят в успех реформ 13% респондентов, а год назад — 23%. Вполне уверены в успехе — 13%, а остальные или верят, однако сомневаются (38%), либо не верят, но еще имеют определенную надежду (31%).

Только 19% населения довольны тем, как правительство информирует общество о своей работе и реформах (в 2018 году — 11%).