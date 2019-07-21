Лондон планирует ввести санкции против Ирана из-за танкера

Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.

По данным издания, глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант может объявить о санкциях, которые будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе заморозку активов, в воскресенье. При этом Лондон также может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые в 2016 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пишет газета.

После разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом Хант заявил журналистам, что позже сообщит членам парламента о «дальнейших мерах», которые предпримет правительство, указало издание.

Танкер, следовавший под флагом Британии, был задержан 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.

В Тегеране объяснили задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном, но не среагировал на сигнал бедствия. МИД Британии пообещал Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден, а также вызвал временного поверенного в делах исламской республики. Кроме того, по данным британского ведомства, иранской стороной был захвачен еще один танкер под флагом Либерии.

Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс указал, что произошедшее является «вызовом международной свободе судоходства». По данным Reuters, британское представительство при ООН направило письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором сообщило, что танкер в момент задержания находился в территориальных водах Омана.