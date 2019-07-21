Войти
Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну
космос
Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну
Зеленский дал три дня силовикам для подготовки доклада по делу Шеремета
официально
Зеленский дал три дня силовикам для подготовки доклада по делу Шеремета

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Лондон планирует ввести санкции против Ирана из-за танкера

89
Лондон планирует ввести санкции против Ирана из-за танкера

Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.

По данным издания, глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант может объявить о санкциях, которые будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе заморозку активов, в воскресенье. При этом Лондон также может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые в 2016 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пишет газета.

После разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом Хант заявил журналистам, что позже сообщит членам парламента о «дальнейших мерах», которые предпримет правительство, указало издание.

Танкер, следовавший под флагом Британии, был задержан 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.

В Тегеране объяснили задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном, но не среагировал на сигнал бедствия. МИД Британии пообещал Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден, а также вызвал временного поверенного в делах исламской республики. Кроме того, по данным британского ведомства, иранской стороной был захвачен еще один танкер под флагом Либерии.

Читайте также: Супрун рассказала о пользе острого перца

Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс указал, что произошедшее является «вызовом международной свободе судоходства». По данным Reuters, британское представительство при ООН направило письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором сообщило, что танкер в момент задержания находился в территориальных водах Омана.

Великобритания, Иран
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 июля 2019
Суббота, 20 июля 2019
Пятница, 19 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016