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Иран возмутился из-за фото послов России и Британии в Тегеране

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Иран возмутился из-за фото послов России и Британии в Тегеране

Опубликованное 11 августа совместное фото посла России в Иране Левана Джагаряна и посла Великобритании Саймона Шерклиффа вызвало негативную реакцию иранских политиков и официальных лиц. Фото повторило известное историческое фото лидеров трех союзных держав СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, которое было сделано в ходе Тегеранской конференции 1943 года. Кресло Рузвельта на фото послов осталось пустым.

Уходящий вскоре с поста главы Министерства иностранных дел Джавад Зариф в Twitter назвал фотографию неподобающей. «Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД [совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе], что его судьба НИКОГДА не станет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав», — написал Зариф. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, которого цитирует иранский новостной сайт Presstv, призвал обоих послов извиниться, иначе Иран прибегнет к дипломатическим действиям.

Как отмечают СМИ, фотография напоминает иранцам о периоде Второй мировой войны, когда суверенитет страны был нарушен трем странами, две из которых (СССР и Великобритания) оккупировали Иран, хотя он и провозгласил нейтралитет в войне. Формальный правитель Ирана шах Мохаммед Реза Пехлеви не был ни проинформирован, ни приглашен на встречу тегеранской тройки. СССР и Великобритания вторглись в Иран в сентябре 1941 года, операция носила названия «Согласие». Ее целями было обеспечение гарантированной безопасности южного маршрута поставок припасов для СССР по ленд-лизу, взятие под контроль иранских нефтяных месторождений, а также исключение возможности выступления Ирана на стороне стран гитлеровской Оси. Оккупация продлилась до 1946 года.

Россия, Великобритания, Иран
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