Суд в Канаде постановил выплатить $84 млн семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Суд в канадской провинции Онтарио постановил выплатить за счет Ирана компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном в 2020 году. Об этом сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на адвоката истцов Марка Арнольда.

По словам юриста, его подопечные подали гражданский иск против Ирана и других официальных лиц, которые, по их мнению, виноваты в катастрофе. Адвокат отметил, что его команда будет добиваться изъятия иранских активов в Канаде и за рубежом. В частности, он указал на возможность ареста иранских нефтяных танкеров для выплаты семьям погибших.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) «Международных авиалиний Украины» потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за «вражескую цель».