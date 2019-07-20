В Иране объяснили причину задержания британского танкера

Власти Ирана задержали танкер Stena Impero после инцидента между ним и иранским рыболовецким судном, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур, передает Fars News.
По его словам, танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. «Сейчас Танкер в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до окончания расследования», — сказал Афифипур.
На судне находятся граждане Индии, России, Филиппин и Латвии, уточнил он.
О задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Власти Ирана заявили, что это причиной стало «несоблюдение международных законов». Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Лондон ищет дипломатический способ разрешения ситуации и пока не рассматривает варианты с применением военной силы.
В МИД Великобритании также сообщили, что был задержан еще один танкер, шедший под либерийским флагом, иранская сторона это отрицает. В Тегеране заявили, что второму судну сделали предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы, после чего танкер продолжил движение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016