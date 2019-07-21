Lufthansa возобновила полеты в Каир после таинственной приостановки

Крупнейшая авиакомпания ФРГ — Lufthansa — возобновила полеты в Каир, которые были временно прекращены в субботу «по соображениям безопасности». Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель концерна.
«Воздушное сообщение возобновлено в нормальном режиме», — отметили в Lufthansa. На воскресенье намечены два рейса из Франкфурта-на-Майне и один — из Мюнхена.
В субботу авиаперевозчик принял решение немедленно прекратить рейсы до прояснения ситуации с безопасностью. Детали не приводились.
Ранее авиакомпания British Airways также приостановила любые полеты в Каир сроком на одну неделю до последующего рассмотрения этого вопроса. О конкретных причинах, побудивших ее принять решение о приостановке полетов в Каир, British Airways не сообщила.
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