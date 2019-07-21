British Airways и Lufthansa отменили все рейсы в Каир

Две крупнейшие европейские авиакомпании — Lufthansa и British Airways — временно отменили все рейсы в столицу Египта из-за «беспокойства относительно вопроса безопасности».

В British Airways заявили, что отмена рейсов является «мерой, которая позволит провести дальнейшую оценку».

В то же время в Lufthansa отметили только, что «безопасность является главным приоритетом авиакомпании, поэтому все рейсы в Каир были временно отменены в качестве меры пресечения».

Отмечается, что British Airways отменили рейсы минимум на неделю, в то время как в Lufhansa пообещали уже сегодня восстановить их.

В министерстве гражданской авиации Египта журналистам рассказали, что это решение авиакомпаний было одним из «политических мероприятий, обусловленных внутренними событиями, а не египетскими, а также связанным с вопросами безопасности».