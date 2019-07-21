British Airways и Lufthansa отменили все рейсы в Каир

Две крупнейшие европейские авиакомпании — Lufthansa и British Airways — временно отменили все рейсы в столицу Египта из-за «беспокойства относительно вопроса безопасности».
В British Airways заявили, что отмена рейсов является «мерой, которая позволит провести дальнейшую оценку».
В то же время в Lufthansa отметили только, что «безопасность является главным приоритетом авиакомпании, поэтому все рейсы в Каир были временно отменены в качестве меры пресечения».
Отмечается, что British Airways отменили рейсы минимум на неделю, в то время как в Lufhansa пообещали уже сегодня восстановить их.
В министерстве гражданской авиации Египта журналистам рассказали, что это решение авиакомпаний было одним из «политических мероприятий, обусловленных внутренними событиями, а не египетскими, а также связанным с вопросами безопасности».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016