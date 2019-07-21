ЦИК обязала ОИК округа №94 убрать из состава комиссий людей Кононенко, которых тот незаконно завел по квоте «Самопомощи»

Центральная избирательная комиссия по представлениям партии «Объединение «Самопомич» и фракции «Объединение «Самопомич» обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) одномандатного избирательного округа № 94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) до 10:00 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в окружную избирательную комиссию округа № 94 поступили представления от «Самопомочи» о замене членов участковых избирательных комиссий (УИК) этого округа. Данные представления должны были быть рассмотрены этой ОИК не позднее 24 часов 20 июля. Однако указанные представления окружной избирательной комиссией не рассмотрены.

На заседании в воскресенье ЦИК постановила созвать заседание ОИК округа № 94 в помещении этой избирательной комиссии. Эта ОИК обязана не позднее 10:00 21 июля рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий на основании представлений «Самопомочи», а в случае принятия решения о внесении изменений в состав УИК безотлагательно проинформировать соответствующие комиссии о принятом решении и предпринять меры по обеспечению принятия присяги новыми членами УИК и их участия в работе соответствующих комиссий.

Не позднее 11:00 эта ОИК должна проинформировать ЦИК о выполнении постановления.

Отметим, что по данным Капитала речь идет о замене людей кандидата в депутаты Игоря Кононенко, которых он ранее самовольно завел по квоте «Самопомощи», на настоящих представителей партии. При этом ОИК, которая регистрировала «фейковых» членов «от Кононенко» отказывается теперь вносить изменения, саботируя требования партии и ЦИК.

Соперником Кононенко на округе является выдвиженец партии «Слуга народа» журналист Александр Дубинский.