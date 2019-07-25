Трамп позвонил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Украины Владимира Зеленского с уверенной победой партии «Слуга народа» на прошедших внеочередных парламентских выборах, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.
В ходе телефонного разговора Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов.
«Он подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране», — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет в скорейшем времени улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
Президенты также договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США
Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на РФ.
«Отлично поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Благодарен за постоянную поддержку США нашего суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за готовность США поддержать амбициозную программу реформ в нашей стране», — написал Зеленский в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.
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