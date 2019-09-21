МИД прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было». Об этом сообщает Hromadske.
«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют», — сказал министр. По его словам, беседа была «дружеской», и она касалась многих вопросов, на которые надо было дать «довольно серьезные ответы».
Пристайко добавил, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами, однако она является независимым государством. «Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий», — добавил он.
Министр также отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с Трампом было в тайне, однако следователи в США имеют полное право получить эту информацию.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в ходе телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского инициировать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. По данным издания, Трамп также призывал лидера Украины работать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани. Последний летом встречался с высокопоставленными украинскими чиновниками по вопросу расследования. По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом, пытался оградить Burisma от расследования. Байден-старший после этого призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.
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