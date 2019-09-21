От Трампа требуют обнародовать телефонный разговор с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа немедленно опубликовать расшифровку телефонной беседы с Владимиром Зеленским.

На этой неделе в американских СМИ появилась информация, что представители Национальной разведки обвинили Трампа в разглашении государственной тайны в ходе разговора с неназванным иностранным лидером.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что этим лидером может быть президент Украины и что президент США неоднократно оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена.