В Сенате представили свой отчет о вмешательстве России в американские выборы

Власти России проводили широкомасштабную деятельность по меньшей мере с 2014 года и по 2017 год против избирательной инфраструктуры США как на государственном, так и на местном уровнях. Об этом говорится в докладе комитета Сената США по разведке, посвященном итогам расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Отчетный документ опубликован на сайте комитета.
В нем сказано, что целью комитета было определить масштабы российской деятельности, выработать необходимые ответные меры Вашингтона и дать рекомендации, как противостоять подобным попыткам вмешательства на будущих выборах.
В то же время, отмечается в документе, комитет не нашел доказательств того, что действия России каким-то образом повлияли на итоги голосования. В частности, нет доказательства того, что голоса были подменены или были взломаны машины для голосования.
В докладе также говорится, что комитет с уверенностью не может сказать, каковы были истинные намерения Москвы. «Возможно, Россия изучала уязвимости в системах голосования, чтобы использовать их позже», — предполагают расследователи из Сената.
В дальнейшем сенатский комитет рекомендует создать эффективную систему сдерживания, под которой понимается, что Вашингтон не должен ограничивать свою реакцию на киберактивность. «Соединенные Штаты должны сообщить противникам, что если они увидят нападение на свою избирательную инфраструктуру, это будет расцениваться как враждебный акт, и мы ответим соответствующим образом», — советуют сенаторы.
Ранее похожие выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы США, были изложены в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера. В документе также говорилось, что сговора между командой Дональда Трампа и Россией обнаружено не было.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016