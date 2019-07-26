В Сенате представили свой отчет о вмешательстве России в американские выборы

Власти России проводили широкомасштабную деятельность по меньшей мере с 2014 года и по 2017 год против избирательной инфраструктуры США как на государственном, так и на местном уровнях. Об этом говорится в докладе комитета Сената США по разведке, посвященном итогам расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Отчетный документ опубликован на сайте комитета.

В нем сказано, что целью комитета было определить масштабы российской деятельности, выработать необходимые ответные меры Вашингтона и дать рекомендации, как противостоять подобным попыткам вмешательства на будущих выборах.

В то же время, отмечается в документе, комитет не нашел доказательств того, что действия России каким-то образом повлияли на итоги голосования. В частности, нет доказательства того, что голоса были подменены или были взломаны машины для голосования.

В докладе также говорится, что комитет с уверенностью не может сказать, каковы были истинные намерения Москвы. «Возможно, Россия изучала уязвимости в системах голосования, чтобы использовать их позже», — предполагают расследователи из Сената.

В дальнейшем сенатский комитет рекомендует создать эффективную систему сдерживания, под которой понимается, что Вашингтон не должен ограничивать свою реакцию на киберактивность. «Соединенные Штаты должны сообщить противникам, что если они увидят нападение на свою избирательную инфраструктуру, это будет расцениваться как враждебный акт, и мы ответим соответствующим образом», — советуют сенаторы.

Ранее похожие выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы США, были изложены в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера. В документе также говорилось, что сговора между командой Дональда Трампа и Россией обнаружено не было.