Сенат США выступит за санкции против «Северного потока – 2»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса на своем следующем заседании рассмотрит резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу ввести санкции против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2», чтобы добиться его отмены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте верхней палаты Конгресса.

В документе также содержится призыв к администрации США дать решительный отпор российской агрессии на Черном море и оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала.

Отметим, что в случае одобрения резолюция будет носить декларативный характер, а ее положения не будут обязательными для выполнения.

Соавторами резолюции являются сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин), Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс), Роберт Менендес (демократ, от штата Нью- Джерси), Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир).

«Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны дать сильный и решительный ответ на российские провокации, — говорится в заявлении соавторов инициативы. — Мы как соавторы этой резолюции выражаем готовность к совместной работе с администрацией и нашими союзниками и партнерами для увеличения оборонных возможностей Украины, обеспечения свободы судоходства в Черном море, а также для формирования политики, направленной на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны Российской Федерации. Такие проекты, как газопровод „Северный поток — 2“, представляют угрозу для европейской энергетической безопасности, и мы согласны с Европейским парламентом, что проект газопровода должен быть отменен».

Палата представителей Конгресса в декабре 2018 года уже приняла похожую резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, а также выступила за введение санкций против этого проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года.