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Власти США попросили владельцев криптовалют заплатить налоги

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Власти США попросили владельцев криптовалют заплатить налоги

Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.

В IRC не уточнили, о каких конкретно нарушения идет речь, однако держатели криптовалют могут облагаться различными налогами, в том числе на прирост капитала, отмечает издание.

«Налогоплательщикам стоит отнестись к этим письмам очень серьезно», — сказал глава IRC Чак Реттиг. По его словам, теперь налоговая служба будет прилагать больше усилий в области, связанной с криптовалютами.

В IRS обеспокоены тем, что криптовалюты могут использовать для уклонения от налогов. В ведомстве заявили, что все держатели крипты должны получить письма до конца августа. Представитель IRS отказался отвечать на вопрос WSJ о том, как налоговая служба получила информацию о держателях криптовалют и их транзакциях.

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Одним из возможных источников, предоставивших IRS данные о держателях криптовалют, может быть биржа Coinbase — в марте 2018 года она по решению федерального суда передала налоговой службе информацию о примерно 13 тыс. учетных записей. При этом, речь шла о клиентах, которые купили, продали, отправили или получили криптовалюту на сумму $20 тыс. или больше в 2013-2015 годах. IRS получила их имена, даты рождения и адреса, идентификационный номер налогоплательщика, выписки со счета и имена контрагентов.

В IRC заявили, что письма с предупреждениями получат 10 тыс. человек.

США, криптовалюта, IRS
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