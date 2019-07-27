В Белой Церкви одновременно проводятся 50 обысков

В г.Белая Церковь правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации, сообщили в Нацполиции Киевской области.

«Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи», — говорится в сообщении на странице полиции области в Фейсбук в субботу утром.

Детали правоохранители пообещали озвучить позже.

В полиции попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.