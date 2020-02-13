Будущий аэропорт в Белой Церкви будет международным

Запланированный в Белой Церкви аэропорт должен получить статус международного, сообщил глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Чернышов.
«Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Наш первый аэропорт „Белая Церковь“ получит статус международного и привлечет новые авиакомпании. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный», — сообщил Чернышов на пресс-конференции в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, среди прочего планируется открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем — строительство пассажирского и грузового терминалов.
«Рядом с аэропортом — железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины», — заключил он.
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