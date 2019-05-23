В ЦИК уверяют, что не успеют провести выборы из-за действующей системы госзакупок

Центральная избирательная комиссия Украины не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок, заявляет глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«По действующей — нет», — сказала она на брифинге в четверг в Киеве.

Глава ЦИК также посетовала, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

«Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, — это не одно и то же», — сказала она.

Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

«Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины», — констатировала она.

Напомним, что Слипачук сегодня также объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.