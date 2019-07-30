Кабмин отстранил главу «Укртрансбезопасности»

Кабинет министров отстранил Михаила Ноняка от должности Государственной службы по безопасности на транспорте.

Соответствующее распоряжение от 17 июля обнародовано в газете «Урядовый курьер» во вторник.

Ранее Ноняк написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст ряда чиновников, он планирует содействовать проведению служебной проверки.

Президент Владимир Зеленский высказывал намерение обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману за помощью в увольнении главы «Укртрансбезопасности» Ноняка.

Ноняк был назначен главой «Укртрансбезопасности» решением правительства от 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016-го, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.