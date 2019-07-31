Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка с пассажирами

На перегоне Браилов — Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички «Казатин-Жмеринка», пассажиров сразу эвакуировали. Об этом 31 июля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.
Чрезвычайники получили сообщение о пожаре в 9.42. Отмечается, что вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички.
По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было.
«В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
В «Укрзализныце» добавили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.
«Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в УЗ.
После ликвидации пожара поезд продолжил движение и в 11:44 прибыл на станцию Жмеринка вместе с пассажирами.
В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания — чуть больше часа.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В «Укрзализныце» начали служебное расследование.
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