«Укрзализныця» хочет отменить часть электричек и пустить автобусы

«Укрзализныця» рассматривает вопрос приостановки курсирования ряда пригородных поездов, заполняемость которых составляет до 20%. Об этом заявил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов в интервью Delo.ua.

Вместо этого в УЗ на такие маршруты предлагают запустить автобусы.

«Это вопрос, который мы обсуждаем уже в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание... Для нас гораздо более экономически приемлемый вариант — приобрести автобусы и запустить их на такие направления», — сообщил Кравцов.

Он отметил, что на сегодняшний день в обсуждении находится около 20 таких направлений.

«Но проблема в том, что везде мы должны получать согласие местных советов. Это проблема, особенно перед выборами... Но это нужно для повышения эффективности, и мы пытаемся это донести местным советам», — резюмировал Кравцов.

Напомним, УЗ неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным ж/д ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз.

В компании говорят, что сейчас на покрытие убытков от пассажирских перевозок направляются доходы от грузовых перевозок.