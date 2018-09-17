«Укрзализныця» хочет отменить часть электричек и пустить автобусы

«Укрзализныця» рассматривает вопрос приостановки курсирования ряда пригородных поездов, заполняемость которых составляет до 20%. Об этом заявил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов в интервью Delo.ua.
Вместо этого в УЗ на такие маршруты предлагают запустить автобусы.
«Это вопрос, который мы обсуждаем уже в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание... Для нас гораздо более экономически приемлемый вариант — приобрести автобусы и запустить их на такие направления», — сообщил Кравцов.
Он отметил, что на сегодняшний день в обсуждении находится около 20 таких направлений.
«Но проблема в том, что везде мы должны получать согласие местных советов. Это проблема, особенно перед выборами... Но это нужно для повышения эффективности, и мы пытаемся это донести местным советам», — резюмировал Кравцов.
Напомним, УЗ неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным ж/д ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз.
В компании говорят, что сейчас на покрытие убытков от пассажирских перевозок направляются доходы от грузовых перевозок.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016