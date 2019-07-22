УЗ хочет почти в 30 раз повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках

«Укрзализныця» хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 гривен до 3 тысяч гривен.
Об этом в интервью «ЦТС» сказал председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.
«Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах.
Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть — УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо», — рассказал он.
По словам Веприцкого, УЗ также планирует для борьбы с безбилетниками установить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.
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