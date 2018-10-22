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Киевляне с утра блокировали городскую электричку: опаздывает и имеет мало вагонов

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Киевляне с утра блокировали городскую электричку: опаздывает и имеет мало вагонов

Жители столичной Троещины утром 22 октября заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде. Об этом пишет УП со ссылкой на сообщения жителей в Facebook.

«Поймите, нас задолбало. Жители Троещины заблокировали ж/д пути с требованием добавить вагоны к утреннем составу городской электрички», — написала Мария Витязь и выложила фото перекрытых путей.

По данным КП «Киевпасстранс», движение заблокировали в 8:15.

«Заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. „Троещина 2“. На место вызвана полиция», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе КП «Киевпастранс», по состоянию на 9:05 движение разблокировали, электричка уехала.

«Движение восстановлено, люди покинули пути», — сказала заместитель начальника службы по связям с общественностью Людмила Сергиенко.

Она также заверила, что ситуация с задержкой электрички, в результате чего на платформах скапливается много пассажиров, которых не способен вместить один поезд, возникает не по их вине.

«Проблема не только в самых вагонах, но и в инфраструктуре, принадлежащей „Юго-Западной железной дороге“. Приоритетность в работе колеи предоставляется железной дороге и ее поездам. Поэтому некоторые поезда городской электрички опаздывают не по причине, что машинист не вовремя выехал, а по причине того, что стрелки, которые переключаются на пути, они переключаются с приоритетностью для скоростных поездов. Все эти поезда курсируют по одной колее. К сожалению, наши пассажиры не понимают этого», — сказала Сергиенко.

В то же время она признала, что утром 22 октября, действительно в поезде на 8:30 не было одного вагона.

«Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 8:30, вышел без одного вагона. Обычно в поезде 6 или 4 вагона. Работу кольцевой электрички обеспечивают 10 поездов. Сегодня один действительно имел на один вагон меньше по техническим причинам. И да, мы об этом не сообщали, потому что произошла внезапная поломка», — пояснила Сергиенко.

В целом, по ее словам, поезда обычно курсируют согласно графику.

В то же время, как видно из фото жителей Троещины, утренний поезд имел только 4 вагона.

Многие люди не смогли сесть в электричку, а некоторые отчаянные решили ехать на вагонах сзади.

Киевпастранс, электричка, городская электричка
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