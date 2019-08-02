Под зданием ГПУ митингующие требуют от Горбатюка результатов по «делу Майдана»

Под зданием Генеральной прокуратуры Украины, куда сегодня должны прибыть на допрос судьи Окружного админсуда Киева, проходит митинг с требованиям к начальнику управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку отчитаться по «делу Майдана».
Как сообщает корреспондент Капитала, митингующие держат плакаты с призывом к Горбаюку отчитаться о проделанной за 5 лет работе и назвать тех, кто виноват в убийстве людей во время Революции Достоинства. Также от чиновника требуют заниматься своими обязанностями, а не пиаром, имея в виду дело судей Окружного админсуда, которое ведет именно департамент Горбатюка.
«Хотим, чтобы руководитель расследования Сергей Горбатюк отчитался о своей работе. Он много пиарится по другим делам, а мы хотим, чтобы он отчитался за то, что он расследовал 5 лет. Кто убивал людей на Майдане? Почему убийцы не сидят? Почему он внезапно занялся другими вопросами?», - так свое участие в акции прокомментировал один из участников пикета.
Активисты убеждены, что если сотрудники прокуратуры неспособны довести до конца начатое расследование, то они должны уйти в отставку, а не переключаться на другие дела.
Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.
В настоящий момент эти подозрения не вручены, поскольку руководство ГПУ сначала отказалось их подписать из-за недостаточности доказательств. Только 30 июля было объявлено, что судьи вызываются на допрос в ГПУ. Допрос должен состояться 2 августа.
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