ГПУ не видит достаточно оснований для вручения подозрений судьям Окружного админсуда

В ГПУ считают, что текст подозрения судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей, не подкрепленный фактажем.
«К тексту подозрения, поступившем сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем. Отмечу также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве. В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение», — написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Напомним, 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.
Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, потому что, по его мнению, доказательств собрано достаточно.
Сегодня адвокат Окружного админсуда Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в ИА «Українські новини» заявил, что обыски в суде проводили по «делу Майдана», чтобы обойти закон.
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