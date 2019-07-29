ГПУ не видит достаточно оснований для вручения подозрений судьям Окружного админсуда

В ГПУ считают, что текст подозрения судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей, не подкрепленный фактажем.

«К тексту подозрения, поступившем сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем. Отмечу также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве. В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение», — написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Напомним, 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.

Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, потому что, по его мнению, доказательств собрано достаточно.

Сегодня адвокат Окружного админсуда Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в ИА «Українські новини» заявил, что обыски в суде проводили по «делу Майдана», чтобы обойти закон.