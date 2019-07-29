Луценко пригрозил Горбатюку служебной ответственностью за пустой пиар в деле Окружного админсуда

Управление спецрасследований ГПУ и его глава Сергей Горбатюк не подготовили в установленном порядке проекты подозрений судьям Окружного админсуда Киева. При этом сам Горбатюк находится в отпуске из которого вышел на один день для пресс-конференции и личного пиара. Об этом у себя на странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

«Неправда, что Горбатюк не добился приема у Генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19/07 по 12/08 в отпуске. Из которого он вышел на один день для пресс-конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает. Проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированные в канцелярии попали на стол замглавы ГПУ только в понедельник в 10:55. Хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье. При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла НСРД», — написал Луценко.

Он отметил, что на завтра его заместитель собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе и уголовную, ответственность за объективность подписанного подозрения.

«Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции — абсурд», — заявил Луценко, заверив, что «никаких сантиментов к фигурантам разговоров у нас нет».

«Если мой заместитель, или 1/08 я сам получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД — подозрение будет подписано. Если нет — будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс- конференции выше требований УПК», — заявил генпрокурор.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила о том, что ведомство не может подписать подозрения судьям Окружного административного суда Киева поскольку они не подкреплены фактажем.

«К тексту подозрения, поступившем сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем. Отмечу также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве. В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение», — написала она в Facebook.

До этого 26 июля главы детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как было заявлено, причиной этого стало расследование дела о возможном влиянии руководства Окружного административного суда на решения Конституционного суда Украины, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.