Обыски в Окружном админсуде Киева проводили по «делу Майдана», чтобы обойти закон

В решении на проведение обыска в Окружном админсуде Киева было указано криминальное производство от 25 февраля 2014 года, касающееся преступлений на Майдане. В него были специально добавлены другие правонарушения, чтобы обойти законодательный запрет ГПУ регистрировать новые производства.

Об этом заявил адвокат Окружного админсуда Киева Евгений Солодко 29 июля на пресс-конференции в ИА «Українські новини».

Он напомнил, что в решении на проведение обыска было указано криминальное производство от 25 февраля 2014 года, одно из так называемых «дел Майдана». В то же время при оформлении протокола обыска выяснилось, что данное дело расследуется не только по ст. 340 УК Украины «Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций», но и по признакам других правонарушений, среди которых «Препятствование деятельности народного депутата Украины», «Вмешательство в деятельность ВККСУ, «Служебный подлог» и даже «Мошенничество в особо крупных размерах».

По мнению Солодко, добавление новых статей в старое дело обусловлено необходимостью получения разрешения на проведение негласных розыскных следственных действий. С ноября 2017 года Генеральная прокуратура Украины лишилась права регистрировать новые уголовные производства. Чтобы получить разрешение на проведение НРСД, полагает юрист, к старому «делу Майдана» и прикрепили несколько новых статей.

В результате сложилась «уникальная ситуация», отмечает Солодко, когда вместо расследования дел Майдана Департамент спецрасследований ГПУ, созданный специально для этой цели, сам переключился на расследование других вопросов.

«Уникальная ситуация. Пять лет мы ждем ответ на вопрос: „Кто был организаторами и непосредственными исполнителями убийств на Майдане“. Мы этого не услышали. И департамент Горбатюка об этом нам не рассказывает, он только рассказывает на каждом круглом столе или ток-шоу о препятствиях, которые ему мешают... И, вместо того, чтобы расследовать дела Майдана, Горбатюк переключается на вопросы Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и сейчас Окружного админсуда Киева. Происходит какая-то подмена понятий, мне непонятная. Такое впечатление, что Департаменту спецрасследований нечем заняться. Они всех нашли, всех разоблачили, собрали доказательную базу и передали дела в суд. Но что-то таких дел в суде я не видел», — заявил он.

Напомним, 26 июля главы детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Причиной этого было названо расследование дела о возможном влиянии руководства Окружного административного суда на решения Конституционного суда Украины, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

28 июля в интервью «Deutsche Welle» глава Департамента спецрасследований ГПУ Горбатюк признал, что обыски были проведены именно в рамках старых производств.