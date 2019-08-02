Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

В первом полугодии этого года количество отказов во въезде в Польшу для граждан Украины выросло на 12%, однако темпы роста числа отказов замедлились по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает аналитический центр «Європа без бар’єрів» со ссылкой на данные Польской пограничной службы.
В первом полугодии 2019 года количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
«Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя», — пояснила исполнительный директор организации Ирина Сушко.
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