Бизнес-партнер Коломойского даст деньги на аэропорт Ивано-Франковска

Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ивано-Франковск».
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010 года аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании «Скорзонера». Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.
С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн.
Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции — 2,14 млрд грн.
Глава государства обратился к Министерству финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры.
«Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь», — сказал Зеленский.
Глава государства призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.
«Мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания народным депутатом — директор компании „Скорзонера“ — ред), что начнем строить аэропорт очень быстро. Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем», — подчеркнул президент.
По данным Единого реестра юрлиц, бенефициарами ООО «Скорзонера» являются экс-собственники Приватбанка — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным системы YouControl, ООО «Скорзонера» является основателем туристического комплекса «Буковель».
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